Движение троллейбусов в Севастополе запущено после оползня

«Организовано движение троллейбусов по следующим маршрутам: маршрут № 1 работает между бухтой Стрелецкой и холодильником. На маршруте № 7 — три троллейбуса. На маршруте № 7А — один. На маршруте № 9 — три машины. По маршрутам корабельной стороны запушены троллебусы пр. Победы — ул. Адм. Макарова — два, через пр. Победы — ул. Горпищенко — четыре троллейбуса, от ул. Горпищенко до пл. Ластовая — два. На 5 км — холодильник ездит три троллейбуса. Центр — холодильник — один», — уточнили в ведомстве.