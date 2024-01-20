Возможен обвал грунта на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области

Как отмечено, на месте сохраняется угроза обвала грунта, спасатели работают в опасных для жизни условиях. Малогабаритным экскаватором на дне обвала проведена переэкскавация грунта в объеме около 850 кубических метров. Это позволило расширить пространство для работы второго экскаватора.
Сегодня, 20 января с соблюдением всех правил безопасности, с помощью 2-х бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горная порода с предположительного местонахождения автобуса.
Спасателями ДЧС Павлодарской области постоянно обеспечивается страховка и безопасность работ двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. Кроме этого с соблюдением правил безопасности и со страховкой проводятся спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъем найденных предметов.
Круглосуточно проводится наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней с помощью сканирования. Также проводится гесканирование дна воронки, для координации направления экскаваторов.
Работы осложнены минусовой температурой и тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта, существует угроза обвала.
Всего в поисковых работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных устройства.