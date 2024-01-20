Возможен обвал грунта на месте падения автобуса с людьми в Павлодарской области

Сегодня, 20 января с соблюдением всех правил безопасности, с помощью 2-х бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горная порода с предположительного местонахождения автобуса.