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Неизвестный хищник убил и обескровил 15 овец в ВКО

В селе Кокжота ВосточноөКазахстанской области были обнаружены 15 туш обескровленных овец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Неизвестный хищник убил и обескровил 15 овец в ВКО
Источник: altaynews.kz

В сарай сельчанина Едильхана Сарбасова проникло неизвестное хищное животное, в результате было убито 15 голов овец и 10 ранено.

На место происшествия оперативно выехали аким района Нурлан Махамбетов, аким сельского округа Арман Кенесбеков, а также сотрудники местного отдела полиции.

«Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми. Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб».

сообщил заместитель акима района Кайдар Сурашев.

Чтобы исключить повторное нападение диких животных на домашний скот, местные исполнительные органы дали поручение сотрудникам лесного хозяйства усилить контроль за хищниками.