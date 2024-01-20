Неизвестный хищник убил и обескровил 15 овец в ВКО

«Неизвестный хищник ворвался в сарай, выкопав проход под дверью. Это скорее всего рысь. Если бы это был волк, то он бы разорвал овец, а этот хищник оставил туши практически невредимыми. Туши погибших овец закопаны в специальном месте для захоронения скота. Это связано с тем, что слюна хищника может содержать различные опасные заболевания. В настоящее время сотрудники акимата сельского округа подсчитывают ущерб».