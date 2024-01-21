Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже смарт-часов в Хабаровске

В полицию за помощью обратились представители сети магазинов по продаже электроники. Из павильона, расположенного в торговом центре в Индустриальном районе, неизвестный похитил гаджет стоимостью 23 тысячи рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску задержали 17-летнего жителя г. Бикин. Молодой человек не учится и не работает. В прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу, в настоящее время является фигурантом еще двух уголовных дел о хищениях.
Подозреваемый пояснил, что продал смарт-часы в районе Центрального рынка незнакомому мужчине за три тысячи рублей, полученные деньги потратил на личные цели.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
По решению суда в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.