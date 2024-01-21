Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже смарт-часов в Хабаровске

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску задержали 17-летнего жителя г. Бикин. Молодой человек не учится и не работает. В прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу, в настоящее время является фигурантом еще двух уголовных дел о хищениях.