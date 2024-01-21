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Жительницу Владивостока спасли на пожаре

Причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Источник: Аргументы и факты

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры во Владивостоке. Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Луговой. Горела квартира на 8 этаже.

Пожарно-спасательная служба приехала спустя 9 минут после вызова. На момент прибытия пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Горела квартира на 8 этаже. Звено газодымозащиты при разведке обнаружили 54-летнюю женщину, которая находилась без сознания.

Они эвакуировали пострадавшую их горящей квартир и передали ее медикам, которым удалось стабилизировать состояние женщины.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате выгорело 10 квадратных метров квартиры.

В тушении задействовали 4 пожарные машины.

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