Жительницу Владивостока спасли на пожаре

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры во Владивостоке. Пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Луговой. Горела квартира на 8 этаже.
Пожарно-спасательная служба приехала спустя 9 минут после вызова. На момент прибытия пожарных в подъезде наблюдалось сильное задымление.
Горела квартира на 8 этаже. Звено газодымозащиты при разведке обнаружили 54-летнюю женщину, которая находилась без сознания.
Они эвакуировали пострадавшую их горящей квартир и передали ее медикам, которым удалось стабилизировать состояние женщины.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате выгорело 10 квадратных метров квартиры.
В тушении задействовали 4 пожарные машины.