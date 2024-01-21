Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее

Происшествие, по данным региональной полиции, случилось 20 января около 17.00 часов.
«Водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную больницу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что по данному факту назначена экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, накануне мы писали о том, что несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали. Девочку после осмотра врачей отпустили домой.
Также в начале года в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на «зебре» 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
А в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.
Согласно данным на сайте правовой статистики, в 2023 году было зарегистрировано 15 886 ДТП. Число пострадавших в них составило 19 554 человека.