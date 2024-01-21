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Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Семее

Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе, она доставлена в областную больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.
Источник: Nur.kz

Происшествие, по данным региональной полиции, случилось 20 января около 17.00 часов.

«Водитель автомашины Mercedes совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в областную больницу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что по данному факту назначена экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне мы писали о том, что несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали. Девочку после осмотра врачей отпустили домой.

Также в начале года в Караганде автомобиль сбил переходившую дорогу на «зебре» 85-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

А в конце декабря в Караганде на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина погибла на месте.

Согласно данным на сайте правовой статистики, в 2023 году было зарегистрировано 15 886 ДТП. Число пострадавших в них составило 19 554 человека.