В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек

В следственный отдел по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района, тел четырех человек с признаками отравления окисью углерода: 66-летнего хозяина домовладения, его 65-летней супруги и двух сыновей 38 и 39 лет.
Еще одна женщина с аналогичными признаками отравления доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.
— По данному факту проводится процессуальная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Предварительно установлено, что причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который был установлен хозяевами домовладения в подвальном помещении, — говорится в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.