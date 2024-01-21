В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек

В следственный отдел по Аксайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района, тел четырех человек с признаками отравления окисью углерода: 66-летнего хозяина домовладения, его 65-летней супруги и двух сыновей 38 и 39 лет.