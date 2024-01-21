ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Кроме этого, по словам Зыбинского, на направлении Терны и Житловки противник попытался провести четыре контратаки штурмовыми группами 38-го отдельного стрелкового батальона на позиции российских войск. «В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены. Потери противника на купянском направлении составили до 150 военнослужащих и 3 миномета», — заключил начальник пресс-центра группировки.