Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки

Напомним, женщина несколько месяцев избивала свою дочь. В августе 2021 года девочка скончалась. При этом в больницу мать не обращалась, а сама похоронила малышку у себя на огороде. По словам знакомых, избивая ребенка, мигрантка мстила своему мужу.