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Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки

Бастрыкин взял на контроль случай с девочкой, которую до смерти убила мать и похоронила в огороде.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании гибели девочки, которую мать-мигрантка самостоятельно закопала в огороде.

Напомним, женщина несколько месяцев избивала свою дочь. В августе 2021 года девочка скончалась. При этом в больницу мать не обращалась, а сама похоронила малышку у себя на огороде. По словам знакомых, избивая ребенка, мигрантка мстила своему мужу.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также установлено, что у женщины не было российского гражданства. Мигрантку заключили под стражу.

СК