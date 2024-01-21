Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании гибели девочки, которую мать-мигрантка самостоятельно закопала в огороде.
Напомним, женщина несколько месяцев избивала свою дочь. В августе 2021 года девочка скончалась. При этом в больницу мать не обращалась, а сама похоронила малышку у себя на огороде. По словам знакомых, избивая ребенка, мигрантка мстила своему мужу.
В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также установлено, что у женщины не было российского гражданства. Мигрантку заключили под стражу.