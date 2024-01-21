Нападение совершено на экс-игрока сборной Беларуси по хоккею в Нижнекамске

В Нижнекамске неизвестный совершил нападение на экс-игрока сборной Беларуси по хоккею, главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Подробности инцидента Леонтьев сообщил ТАСС.
По словам тренера, ничего страшного не случилось, наложили пару швов. Он уточнил, что все произошло до тренировки.
— Шел по тропинке, идет троица, толкают меня.
Леонтьев добавил, что спросил у неизвестных, что они делают. В ответ на это один из них с разворота его ударил.
— Я спрашиваю: «Ты знаешь, кто я?» Он меня узнает, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те — за ним. Я записал их на видео, — рассказал Леонтьев.
Он отметил, что госпитализация ему не потребовалась.