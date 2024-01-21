В районе Башкирии из-за непогоды на трассе застряли 200 большегрузов

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил о том, что из-за непогоды водители большегрузов не смогли продолжить свое движение. По его словам, речь идет о сотнях единиц транспорта.
— Непогода последних дней нарушила планы многих людей. Сотни единиц транспорта не смогли продолжить свой путь по трассе. Метель настигла в дороге водителей большегрузов, автобусов, — написал он.
По словам Муллина, в районе помогают пострадавшим от непогоды. В частности, среди застрявших оказались дети, которые ехали на конкурс. 13 детей и пятерых сопровождающих разместили в лагере «Чайка».
Всего на дорогах района остановились 200 большегрузов. Для них организован подвоз воды и еды.