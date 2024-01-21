В Донецке при украинском обстреле погибли восемь человек

Количество жертв подтвердил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших», — написал он в своем Telegram-канале.
Украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.