Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.