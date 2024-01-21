Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 13

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и десять раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — написал он.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о 12 жертвах.
Как добавил Пушилин, на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибром 155-мм по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где находятся рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находится много мирных жителей.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.