Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», — написал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 жертвах и десяти пострадавших.
Руководитель региона отметил, что ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне Текстильщик в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.
На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется. Также ведется поиск фрагментов вооружения.
Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранены девять гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.