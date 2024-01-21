Число погибших при украинском обстреле Донецка достигло 18

Как передавал корреспондент РИА Новости, украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по микрорайону Текстильщик в Кировском районе, где расположены рынки и большое количество магазинов, часть из которых попали под обстрел. В этом районе постоянно находятся мирные жители.