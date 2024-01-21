Гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Руководитель выразила благодарность за поддержку продавцам, партнерам и клиентам. Госпожа Бакальчук отметила, что в результате пожара никто не погиб, и это, по ее словам, самое главное. Возгорание на объекте гендиректор назвала «огромным испытанием» для компании. Татьяна Бакальчук добавила, что маркетплейс работает в круглосуточном режиме для восстановления логистики товаров в ближайшие сроки.



Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Все сотрудники были эвакуированы. Огонь охватил 70 тыс. кв. метров площади. Происшествие стало одним из крупнейших в истории рынка ритейла в России.



Ранее «Ъ» сообщал, что маркетплейс планирует реконструировать здание, которое пострадало в результате пожара.



