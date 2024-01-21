В Татарстане перекрыто движение автобусов и грузовиков на нескольких трассах

Ранее мы писали, что дорожное движение в Казани оказалось серьезно нарушено из-за сильного снежного шторма. Утром было объявлено о запрете на выезд автобусов и грузовиков на федеральную дорогу М-7 «Волга», но к обеду ограничения коснулись и водителей легковых автомобилей.