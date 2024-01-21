В Татарстане перекрыто движение автобусов и грузовиков на нескольких трассах

В Татарстане введены временные ограничения движения на нескольких ключевых автомобильных дорогах. Данное решение касается различных видов транспорта, в том числе пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых автомобилей.
Ограничения введены на следующих автодорогах:
М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) на участке с 735 км по 1166 км.
М-7 «Волга», подъезд к г. Ижевск и Пермь с 0 по 28+916 км.
М-7 «Волга», подъезд к г. Киров с 15+760 по 127,19 км.
М-5 «Урал» в Бугульминском районе на участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км.
М-5 «Урал» в Бавлинском районе на участке с 1257,5 км по 1280 км.
М-12 «Восток» Москва-Казань на участке с 684−834 км.
Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по 6,4 км.
Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км.
Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск с 0 по 136 км.
А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 95 по 126 км.
А-151 Цивильск — Ульяновск с 122 — по 136 км.
Ранее мы писали, что дорожное движение в Казани оказалось серьезно нарушено из-за сильного снежного шторма. Утром было объявлено о запрете на выезд автобусов и грузовиков на федеральную дорогу М-7 «Волга», но к обеду ограничения коснулись и водителей легковых автомобилей.