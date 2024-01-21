Два человека погибли при столкновении легковушки и тепловоза в Караганде

Напомним, 19 января в Акмолинской области легковая машина столкнулась с электровозом. В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, Происшествие произошло в Есиле вблизи агротехнического колледжа № 7. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 35-летний уроженец России, водитель автомобиля Lexus RX 300 с российским учетом, выехал на нерегулируемый ж/д переезд и столкнулся с рабочей электродрезиной, ехавшей из Есиля. В результате ДТП он получил множественные переломы и был госпитализирован. А другой 32-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель электровоза не пострадал. По факту ДТП начато уголовное дело. Все обстоятельства дела выясняются.