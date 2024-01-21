Жильцы многоэтажки Уральска пострадали после травли тараканов

Инцидент произошел 19 января в доме № 61/3 по улице 1-й Завокзальный тупик. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, 36-летний житель многоэтажки в 23:00 распылил в своей квартире вещество для уничтожения тараканов. Позже соседи почувствовали недомогание и вызвали скорую.