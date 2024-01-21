Прокуратура выявила свыше 100 нарушений по уборке снега в Самаре

Прокуроры девяти районов Самары выявлено свыше 100 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, придомовых территорий. Более 40 представлений об нарушении закона было внесено главам внутригородских районов, руководителям муниципальных учреждений.