Прокуратура выявила свыше 100 нарушений по уборке снега в Самаре

Прокуратура Самары проводит проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения.
Прокуроры девяти районов Самары выявлено свыше 100 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, придомовых территорий. Более 40 представлений об нарушении закона было внесено главам внутригородских районов, руководителям муниципальных учреждений.
После прокурорского реагирования возобновились работы по уборке снега. Коммунальные службы активно занялись очисткой автомобильных дорог, тротуаров и общественных мест.