В Приморье задержали мужчину, укравшего чужой телефон и деньги

В Артеме задержали 35-летнего местного жителя из-за подозрений в краже. В полицию с заявлением обратилась женщина, у которой украли телефон стоимостью в 30 тысяч рублей, две банковские карты и водительское удостоверение, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подробности — в материале.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчина свою отрицать не стал и во всем признался. Было заведено уголовного дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество вернули владельцу.
В полиции добавили, что мужчина успел снять с карты 35 тысяч рублей и потратил их. Поэтому было заведено еще одно дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.
Напомним, ранее «КП» писала о гангстерах, пытавшихся ограбить автовокзал. Ими оказались мальчишки 11 лет.