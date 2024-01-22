В Приморье задержали мужчину, укравшего чужой телефон и деньги

В Артеме задержали 35-летнего местного жителя из-за подозрений в краже. В полицию с заявлением обратилась женщина, у которой украли телефон стоимостью в 30 тысяч рублей, две банковские карты и водительское удостоверение, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подробности — в материале.