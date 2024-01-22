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Топ любимых фраз казахстанских коррупционеров назвали в Антикоре

В Антикоррупционной службе Казахстана назвали наиболее распространённые слова, фразы, жесты и действия при взятках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Источник: Baigenews

Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.

Наиболее распространённые слова и фразы:

  • «решите вопрос»;
  • «за мной не заржавеет»;
  • «отблагодарю»;
  • «посмотрим»;
  • «на связи»;
  • «решаемо»;
  • «не обещаю, но я вас понял»;
  • «предложение монетизировать услугу»;
  • «договоримся»;
  • «когда можем “свадьбу сыграть” и подскажите количество гостей»;
  • «жду хороших вестей».

Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намёк взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.