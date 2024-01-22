Топ любимых фраз казахстанских коррупционеров назвали в Антикоре

Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.
Наиболее распространённые слова и фразы:
- «решите вопрос»;
- «за мной не заржавеет»;
- «отблагодарю»;
- «посмотрим»;
- «на связи»;
- «решаемо»;
- «не обещаю, но я вас понял»;
- «предложение монетизировать услугу»;
- «договоримся»;
- «когда можем “свадьбу сыграть” и подскажите количество гостей»;
- «жду хороших вестей».
Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намёк взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.