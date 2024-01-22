Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных

Об исчезновении двух моряков сообщалось 12 января. Тогда в заявлении CENTCOM было сказано, что они пропали без вести при проведении некой операции у побережья. Также в ведомстве объяснили, что дополнительные подробности произошедшего не будут сообщаться до завершения поисковой операции в целях безопасности и из уважения к семьям пропавших.