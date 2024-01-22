Вдох-выдох и пошел: мужчину сбила машина в центре Владивостока

Молодой человек переходил дорогу по проезжей части в районе Изумруда во Владивостоке, когда его сбил легковой автомобиль. Мужчина не растерялся, отряхнулся и пошел дальше, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пользователи соцсетей отметили, что пешеход поступил, как настоящий терминатор — устоял на ногах после столкновения с машиной, придержал капот, отряхнулся, выдохнул и пошел дальше по своим делам.
Водитель тоже не обратил внимание на аварию, просто продолжил движение. В социальных сетях многие люди удивились поступку сбитого мужчины, ведь он нарушил ПДД — прямо рядом с ним был пешеходный переход, но им решили пренебречь.
Ранее «КП» писала о ДТП с каретой скорой помощи — водителя служебной машины госпитализировали.