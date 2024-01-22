В Ачинске поймали семейную пару гастролеров-наркозакладчиков (видео)

В Ачинске Красноярского края задержали семейную пару закладчиков — 27-летнего мужчину и его 29-летнюю сожительницу, оба ранее судимы.
Оперуполномоченные установили, что парочка организовала «семейный подряд» и вместе занималась распространением наркотиков в городах Красноярского края. На каждой территории они снимали в аренду квартиру на пару дней и делали тайники закладок для покупателей. Такой деятельностью они занимались около месяца, мужчина признался, что заработать много не удалось.
Во время задержания у них изъяли брусок из вещества темного цвета, экспертиза показала, что это гашиш весом 95 граммов. Также в сумке у женщины нашли электронные весы и упаковочный материал для фасовки закладок. Злоумышленники признались, что мужчина занимался созданием тайников, а его спутница делила и расфасовывала наркотики.
В отношении сбытчиков возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Фигурантам криминального бизнеса грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они взяты под стражу.