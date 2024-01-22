В Ачинске поймали семейную пару гастролеров-наркозакладчиков (видео)

Во время задержания у них изъяли брусок из вещества темного цвета, экспертиза показала, что это гашиш весом 95 граммов. Также в сумке у женщины нашли электронные весы и упаковочный материал для фасовки закладок. Злоумышленники признались, что мужчина занимался созданием тайников, а его спутница делила и расфасовывала наркотики.