По трассам в Татарстане полностью открыли движение

Во время ограничений по дорогам запрещалось движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. Из-за этого в Зеленодольском районе образовалась пробка из грузовиков, протяженностью 20 километров, а полки с продуктами начали пустеть из-за остановки фур в Набережных Челнах. При этом трасса М7 была открыта для легковушек с середины дня в субботу.