По трассам в Татарстане полностью открыли движение. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправдора».
С 18:00 воскресенья в регионе полностью возобновлено движение транспорта по федеральным дорогам, отменяя тем самым ограничения, которые действовали с 05:00 19 января.
Во время ограничений по дорогам запрещалось движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. Из-за этого в Зеленодольском районе образовалась пробка из грузовиков, протяженностью 20 километров, а полки с продуктами начали пустеть из-за остановки фур в Набережных Челнах. При этом трасса М7 была открыта для легковушек с середины дня в субботу.
Напомним, более 200 сухпайков раздали водителям в Татарстане на трассе М-7.