За два дня в Татарстане из-за снегопада задержали более 200 электричек

20 января из-за непогоды задержали 71 поезд, а на следующий день — уже целых 100 поездов. Задержки составляли от 15 минут до 4 часов и причиной стали снегопады. В случаях, где это было возможно, пассажирам выдавали воду и печенье. Также на некоторых вокзалах предлагался горячий чай. Отмена междугородних автобусных рейсов привела к увеличению пассажиропотока на нескольких маршрутах. Особенно заметно было увеличение количества пассажиров на маршрутах Ижевск-Нижнекамск, Казань-Ульяновск, Казань-Свияжск и Арск-Казань. На маршруте Казань-Йошкар-Ола увеличили составность поездов.