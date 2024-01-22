Партнеров АНПЗ оштрафовали на 2 млрд тенге

Добавим, что по ч.3−1 ст. 159 КоАП РК злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, за исключением установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен, запрещенные Предпринимательским кодексом РК, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческих организаций в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства — в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.