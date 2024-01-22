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Пятимесячная девочка умерла в своей кроватке в Первоуральске

Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту смерти пятимесячной девочки, которая скончалась вечером 21 января.

Трагедия произошла дома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, мама уложила девочку в кроватку. Но ребенок долго плакал.

«Отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около 20 часов, мать обнаружила, что девочка умерла», — сообщила старший помощник прокуратура Свердловской области Марина Канатова.

По ее словам, прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

«МК-Урал» ранее писал, что следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) из-за смерти 11-месячной девочки из Лесного в больнице.

По версии родителей, ребенок умер вследствие неоказания необходимой медпомощи в стационаре. Мама обращалась в больницу несколько раз.

Прокуратура