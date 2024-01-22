В Ленобласти пропавшего подростка нашли вмерзшим в лед. Его искали с прошлого года

Поиски юноши из Ивангорода, который не вернулся домой за две недели до Нового года, закончились у берега Нарвского водохранилища в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Погибшего молодого человека в красной куртке заметил местный житель накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 января. Тело вмерзло в лед примерно в трех с половиной километрах от берега водохранилища.
Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Это 16-летний подросток из Ивангорода. Мать заявляла в полицию о его пропаже в декабре, вскоре ориентировки разлетелись по соцсетям. По предварительной информации, мальчик не первый раз уходил из дома, не давая о себе знать.