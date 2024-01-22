В Ленобласти пропавшего подростка нашли вмерзшим в лед. Его искали с прошлого года

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Это 16-летний подросток из Ивангорода. Мать заявляла в полицию о его пропаже в декабре, вскоре ориентировки разлетелись по соцсетям. По предварительной информации, мальчик не первый раз уходил из дома, не давая о себе знать.