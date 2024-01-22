Заочный суд над руководителями экстремистской BYPOL начался в Минске

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Минский городской суд начал рассмотрение дела в отношении руководителей организации BYPOL, признанной Верховным судом страны террористической структурой.
Дело рассматривалось в рамках специального производства, все обвиняемые находятся за границей, передает корреспондент Sputnik.
Обвиняемых защищают шесть адвокатов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по 12 уголовным статьям экстремистской и террористической направленности, в числе которых измена государству, публичные призывы к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, организация актов терроризма.
Всего в деле более 60 томов, по делу проходит более 10 потерпевших. На первое заседание пришли четверо потерпевших.
В начале суда была оглашена информация о том, что часть судебных заседаний будет закрытой из-за того, что в некоторых томах дела есть материалы для служебного пользования.
Обвинение оглашено
Как следует из обвинения, которое зачитал прокурор, участниками заговора, целью которое было незаконный захват власти, кроме обвиняемых, также были Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Сергей Дылевский.
Как следует из обвинения, фигуранты дела с 9 августа 2020 года планировали и организовали несанкционированные массовые мероприятия для обеспечения захвата власти в Беларуси неконституционным путем.
Гособвинитель отметил, что участники заговора разработали пошаговые инструкции, в том числе по силовому захвату власти.
В обвинении также говорится, что для доведения до граждан информации о том, как нужно свергать власть и с целью сокрытия авторов этих инструкций заговорщики распространяли призывы к забастовкам, бойкоту, акциях протеста через подконтрольные телеграмм-каналы.
По замыслу участников заговора, действующий глава государства должен был отказаться от власти либо начать переговоры с Тихановской. Также, по планам заговорщиков, как говорится в обвинении, Тихановская после августа 2020 несколько месяцев должна была исполнять функции руководителя страны.