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МО опубликовало видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого

Минобороны России опубликовало видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вскрыли огневые позиции врага и уничтожили пункты управления.

Как подчеркнули в Минобороны России, украинцы бежали, бросив раненых и убитых.