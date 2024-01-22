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В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин

В красноярском Зеленогорске в туалете нашли 2 сильно избитых мужчин, оба умерли.
Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Уборщица обнаружила в общественном туалете красноярского Зеленогорска тело убитого мужчины и сильно избитого мужчину, который позже скончался в больнице, сообщает ГСУСК региона.

«Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работает полиция и следователи СК.