В красноярском Зеленогорске в туалете нашли двух сильно избитых мужчин

«Ранним утром 22 января 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина города Зеленогорска, об обнаружении в помещении туалета двух мужчин с травмами в области головы. Один из мужчин находился без признаков жизни, второй скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении.