В Новокуйбышевске расследуют нападение стаи собак на прохожих

Начата проверка соблюдения закона об обращении с безнадзорными животными в Новокуйбышевске. Поводом для нее стали публикации в интернете о нападении стаи собак на прохожих. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает прокуратура.
Публикации о происшествии появились в сети 19 января.
По словам авторов сообщений, инцидент произошел в границах ул. Миронова, Белинского и Фрунзе. Согласно публикации от 22 января, среди пострадавших оказалась женщина, которую около дома № 26а на ул. Гагарина за ногу укусила собака.
Ей потребовалась помощь медиков.
Наталья Николаева.