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Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин выплатил 1,5 млрд рублей по решению суда

Средства перечислены на счет главного межрегионального управления ФССП России.
Источник: Время

Исковые требования к бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину исполнены в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте Нижегородского райсуда.

1,5 млрд рублей перечислены на счет главного межрегионального управления ФССП России.

Напомним, заявление об обращении денег в доход государства было подано от лица Генеральной прокуратуры РФ. Сумма иска определена в соответствии с 5-летней прибылью застройщика «Инградстрой», который возводит ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе. Земельные участки под застройку были получены в 2012—2014 годах при содействии Олега Сорокина, находившегося тогда в статусе главы города. В 2019 году суд назначил Олегу Сорокину десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.