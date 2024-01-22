Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин выплатил 1,5 млрд рублей по решению суда

Напомним, заявление об обращении денег в доход государства было подано от лица Генеральной прокуратуры РФ. Сумма иска определена в соответствии с 5-летней прибылью застройщика «Инградстрой», который возводит ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе. Земельные участки под застройку были получены в 2012—2014 годах при содействии Олега Сорокина, находившегося тогда в статусе главы города. В 2019 году суд назначил Олегу Сорокину десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.