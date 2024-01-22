Мужчина и женщина погибли на пожаре в Кстовском округе ночью

Личный жилой дом загорелся в селе Новоликеево в Кстовском округе минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.