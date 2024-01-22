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Мужчина и женщина погибли на пожаре в Кстовском округе ночью

Личный жилой дом загорелся в селе Новоликеево в Кстовском округе минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Источник: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Площадь пожара составила 91 кв.м.

Его тушили 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

На пепелище обнаружены тела двух погибших: женщины 1959 г. р. и мужчины 1984 г. р.

Предположительная причина возгорания — неисправность печи.

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