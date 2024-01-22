Мужчина и женщина погибли на пожаре в Кстовском округе ночью

Площадь пожара составила 91 кв.м.
Его тушили 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
На пепелище обнаружены тела двух погибших: женщины 1959 г. р. и мужчины 1984 г. р.
Предположительная причина возгорания — неисправность печи.
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Площадь пожара составила 91 кв.м.
Его тушили 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
На пепелище обнаружены тела двух погибших: женщины 1959 г. р. и мужчины 1984 г. р.
Предположительная причина возгорания — неисправность печи.