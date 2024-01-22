Волгоградцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества

Как сообщают в УМВД России по Волгограду, злоумышленники, пользуясь доверчивостью жителей региона, каждый день похищают с их счетов крупные суммы денег.
Чаще всего аферисты представляются банковскими сотрудниками, работниками госучреждений и сообщают о том, что якобы со счета пытаются снять деньги или оформить на человека кредит.
Помните, что банковские работники никогда не звонят с такими сообщениями по телефону и уж тем более не предлагают перевести ваши средства на неизвестные счета. Если вы столкнулись с аферистами, немедленно обращайтесь в полицию.