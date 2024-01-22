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Волгоградцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества

На территории Волгоградской области продолжают ежедневно регистрировать случаи мошенничества.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщают в УМВД России по Волгограду, злоумышленники, пользуясь доверчивостью жителей региона, каждый день похищают с их счетов крупные суммы денег.

Чаще всего аферисты представляются банковскими сотрудниками, работниками госучреждений и сообщают о том, что якобы со счета пытаются снять деньги или оформить на человека кредит.

Помните, что банковские работники никогда не звонят с такими сообщениями по телефону и уж тем более не предлагают перевести ваши средства на неизвестные счета. Если вы столкнулись с аферистами, немедленно обращайтесь в полицию.