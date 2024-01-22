СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске

ИРКУТСК, 22 янв — РИА Новости. Следствие начало проверку по конфликту в школе в Братске, в ходе которого педагог, предположительно, угрожала ученику расправой, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В релизе отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация о том, что в одной из школ Братска произошел конфликт между учителем и учеником, в ходе которого педагог оскорбила школьника и угрожала ему физической расправой.
«По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организованно проведение доследственной проверки. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев», — говорится в сообщении.
Расследование инцидента контролирует прокуратура.
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