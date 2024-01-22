Подрядчик сорвал строительство подстанции «скорой» в Воронеже за 285 млн рублей

В Воронеже местное ООО «Кристалл» сорвало сроки строительства подстанции скорой медицинской помощи с единой диспетчерской службой и гаражом. Объект начали возводить возле Воронежской областной детской клинической больницы № 1 на улице Бурденко, 1 и должны были сдать в декабре 2023-го. Подрядчику направили претензии об уплате неустойки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в министерстве строительства Воронежской области в понедельник, 22 января.
Договор с ООО «Кристалл» заключили в апреле 2023-го. Итоговая стоимость контракта составила 285 млн 691,2 тыс. рублей при начальной цене на торгах 310,3 млн рублей. В аукционе участвовала еще одна компания. По техническому заданию объект требуется возвести на трех участках, общая площадь которых достигает 0,6 га. Кроме подстанции и гаража на территории необходимо построить ремонтную мастерскую, парковки и моечный комплекс. Новая подстанция «скорой» рассчитана на 25−80 тыс. выездов в год.
Согласно данным с портала госзакупок, первая претензия об уплате неустойки была направлена 31 августа 2023-го. Вторая — 3 октября. Общая сумма требований составила около 950 тыс. рублей.
— По причине систематических нарушений сроков выполнения работ со стороны подрядной организации ООО «Кристалл», а также в связи с продолжающимися нарушениями срока выполнения работ государственный контракт на строительство объекта расторгнут 29 ноября 2023 года, — сообщили в министерстве строительства Воронежской области.
На данный момент готовность объекта составляет 25%, рассказали в региональном ведомстве. В полном объеме завершены монолитные работы перекрытия первого этажа, монолитный каркас и перекрытие второго этажа, монолитный каркас третьего этажа.
Устройство кирпичной кладки в подвале выполнено на 95%, кирпичной кладки первого этажа — на 65%, устройство монолитного каркаса гаража — на 35%. На портале госзакупок сейчас указано, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 19 млн 786,2 тыс. рублей. При этом фактически оплачено — 56 млн 100 тыс. рублей.
Средства были выделены в качестве аванса.
— В целях завершения строительства подготовлена конкурсная документация для выбора подрядной организации в соответствии с законом № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в третьем квартале 2024 года, — резюмировали в министерстве строительства Воронежской области.
ООО «Кристалл» выбрали подрядчиком по итогам второго аукциона. Первые торги были объявлены в конце февраля 2023-го. На них не было подано ни одной заявки. На строительство подстанции готовы были выделить до 310,6 млн рублей.