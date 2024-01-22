Подрядчик сорвал строительство подстанции «скорой» в Воронеже за 285 млн рублей

Договор с ООО «Кристалл» заключили в апреле 2023-го. Итоговая стоимость контракта составила 285 млн 691,2 тыс. рублей при начальной цене на торгах 310,3 млн рублей. В аукционе участвовала еще одна компания. По техническому заданию объект требуется возвести на трех участках, общая площадь которых достигает 0,6 га. Кроме подстанции и гаража на территории необходимо построить ремонтную мастерскую, парковки и моечный комплекс. Новая подстанция «скорой» рассчитана на 25−80 тыс. выездов в год.