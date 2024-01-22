«Белпочта» привела примеры сообщений от мошенников, на которые попались белорусы

«Белпочта» предупредила белорусов о мошенничестве, связанном с белорусской почтой.
Так, в компании обнародовали схему мошенников для обмана клиентов почты. В частности, в мессенджерах белорусам приходят сообщения от злоумышленников о якобы необходимости уточнить адрес доставки почтового отправления.
В сообщении приходит ссылка на сторонний сайт. А при переходе на нее жертва попадает на фишинговый сайт, где введя свои данные и якобы оплачивая незначительную сумму тарифа за услугу, на самом деле лишается всех средств.
Белпочта показала, что присылают от ее имени мошенники белорусам. Фото: Белпочта.
— «Белпочта» не рассылает подобные сообщения. Просим клиентов быть внимательными при переходе по ссылкам в интернете. Официальный сайт предприятия — BELPOST.BY, — напомнили в пресс-службе.