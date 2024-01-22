В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол

По версии следствия, в ночь на 7 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина «с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол комнаты квартиры, а затем ногой с силой нанесла ей не менее одного удара в область головы». Остановить буйную сумел находившийся в квартире посторонний мужчина.