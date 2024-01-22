В Нижегородской области арестовали мать, ударившую младенца головой об пол

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, ударившую трехмесячную дочь головой об пол, а затем пытавшуюся добить ее ногой, арестовали за попытку убийства, сообщатся на сайте Городецкого городского суда.
По версии следствия, в ночь на 7 января находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина «с целью убийства трехмесячной дочери, взяв ее за ноги, с силой кинула об пол комнаты квартиры, а затем ногой с силой нанесла ей не менее одного удара в область головы». Остановить буйную сумел находившийся в квартире посторонний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего).
«Городецким городским судом Нижегородской области женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть по 14 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.