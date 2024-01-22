Таксист в наркотическом опьянении возил пассажиров в Костанайской области

Как сообщает полиция, нарушитель занимался перевозкой пассажиров и свой очередной рейс совершал, употребив марихуану.
«22 января в рамках оперативно-профилактических мероприятий “Автобус” и “Перевозчик” сотрудниками полиции на автодороге “Жаксы — Есиль — Бузулук” была остановлена автомашина марки Toyota Alphard под управлением 34-летнего жителя Костаная», — говорится в сообщении.
В ходе разбирательства полицейские установили что водитель, используя популярное мобильное приложение незаконно занимался частным извозом пассажиров из столицы в Костанай.
«Более того, перед выездом и в пути мужчина употреблял наркотическое средство “марихуана”, тем самым создавая опасность жизни пяти пассажиров, которые на момент остановки находились в салоне», — отмечает полиция.
Ранее сообщалось, что лишенный прав водитель работал на автобусном маршруте в Актобе. Мужчина возил пассажиров после того, как его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения стала задолженность по алиментам.