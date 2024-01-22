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В Кишиневе по дороге из лицея пропала 11-летняя девочка: Нужны волонтеры для поиска ребенка

Таисия Стоянова пропала днем 22 января.
Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на Телецентре 22 января пропала 11-летняя школьница, сообщает поисковый отряд COD.

Таисия Стоянова в 13.45 вышла из лицея «Константин Сибирский» по улице Леха Качинского. Больше ее никто не видел.

Приметы: рост 146 см, волосы светлые, глаза серые.

Одежда: белая шапка, черная куртка, серые штаны, фиолетовый рюкзак.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 373−79616381 или 112.

Поисковому отряду COD нужны волонтеры для поиска ребенка. Место и время сбора будет объявлено в Телеграм. Располагать тремя-четырьмя часами свободного времени. Одеться по погоде, при себе иметь заряженный фонарь.