В Кишиневе по дороге из лицея пропала 11-летняя девочка: Нужны волонтеры для поиска ребенка

В Кишиневе на Телецентре 22 января пропала 11-летняя школьница, сообщает поисковый отряд COD.
Таисия Стоянова в 13.45 вышла из лицея «Константин Сибирский» по улице Леха Качинского. Больше ее никто не видел.
Приметы: рост 146 см, волосы светлые, глаза серые.
Одежда: белая шапка, черная куртка, серые штаны, фиолетовый рюкзак.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 373−79616381 или 112.
Поисковому отряду COD нужны волонтеры для поиска ребенка. Место и время сбора будет объявлено в Телеграм. Располагать тремя-четырьмя часами свободного времени. Одеться по погоде, при себе иметь заряженный фонарь.