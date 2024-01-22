Студентка переполошила пожарных, сказав, что горит общежитие колледжа в Талдыкоргане

В Сети появилось видео, на котором видно, что территорию колледжа оцепили.
Как сообщает ДЧС Жетысуской области, 22 января 2024 года в 19:51 поступило сообщение о возгорании кухонного помещения в общежитии колледжа сервиса и технологии.
«На место незамедлительно выехали восемь единиц техники и 32 сотрудников ДЧС. По прибытию на место вызова, информация о пожаре не подтвердилась. Звонившим оказалась 18-летняя студентка колледжа, которая балуясь, совершила заведомо ложный вызов противопожарной службы», — прокомментировали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что по данному факту составлен административный материал по статье 438 Кодекса об административных правонарушениях РК за заведомо ложный вызов специальных служб.
Ранее сообщалось, что крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре.