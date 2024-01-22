Студентка переполошила пожарных, сказав, что горит общежитие колледжа в Талдыкоргане

«На место незамедлительно выехали восемь единиц техники и 32 сотрудников ДЧС. По прибытию на место вызова, информация о пожаре не подтвердилась. Звонившим оказалась 18-летняя студентка колледжа, которая балуясь, совершила заведомо ложный вызов противопожарной службы», — прокомментировали в ведомстве.