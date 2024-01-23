Как «разводят» жителей Кишинева: «Если не купите пиццу и суши на 2000 леев, мы позвоним в полицию»

— Я представитель компании, — говорит женский голос. — Мы все проанализировали и мы очень извиняемся за этот инцидент. Да, вам нагрубили, мы обязательно объявим выговор менеджеру. Дело в том, что курьер у нас новенький, может быть, он перепутал адреса. Но он уже оставил заказ у вас на скамейке.