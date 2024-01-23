Как «разводят» жителей Кишинева: «Если не купите пиццу и суши на 2000 леев, мы позвоним в полицию»

Около 22.30 раздался телефонный звонок:
— Вы заказывали пиццу и суши на две тысячи леев! А еще у нас подарок для вас есть бесплатный!
Объясняю, что ничего не заказывал.
— Как не заказывали? Заказывали.
Спустя минуту еще один звонок:
— Я главный менеджер компании. Мне позвонил наш курьер и сказал, что вы отказываетесь от заказа.
— Я сейчас в полицию позвоню! — отвечаю.
— Это я сейчас позвоню в полицию! — отвечает собеседник. — Там заказ на две тысячи леев, что мне сейчас с ним делать? Пицца горячая, курьер выехал, мы потратили на логистику…
— Я ничего не заказывал!
— Вы заказывали у нас по интернету! Вы, что, хотите получить административное нарушение?!
Я сам позвонил в службу 112, рассказал об этом инциденте, попросил зарегистрировать звонок и жалобу. Перезвонил предыдущему абоненту, сообщил об этом.
— Вы тоже завтра ждите дело! — пригрозил он.
Спустя минут десять новый звонок.
— Я представитель компании, — говорит женский голос. — Мы все проанализировали и мы очень извиняемся за этот инцидент. Да, вам нагрубили, мы обязательно объявим выговор менеджеру. Дело в том, что курьер у нас новенький, может быть, он перепутал адреса. Но он уже оставил заказ у вас на скамейке.
— Но я же ничего не заказывал!
— А что делать нам с этим заказом? Учитывая поведение нашего менеджера, мы хотели бы сделать вам подарок. Заказ уже лежит прямо на скамейке у вашего дома. Пицца горячая и суши на две тысячи леев! Если вы не заберете заказ его съедят собаки или бомжи!
Никуда я, разумеется, спускаться не стал. Пусть едят бомжи. Или бродячие собаки.
А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?