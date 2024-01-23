Напал и растерзал: тигр снова вышел на кровавую охоту в Приморье

Тигр снова наведался на территорию частного дома в Приморье. В этот раз он утащил с цепи собаку, сообщает ИА PrimaMedia.
Пока об инциденте мало что известно. Все случилось в понедельник, 22 января, в селе Кугуки (Уссурийский ГО). На кадрах видно, как хищник стремительно подбегает к собаке, в два счёта набрасывается на нее и загрызает.
Редакция ИА PrimaMedia уже запросила комментарий у Центра «Амурский тигр» по поводу происшествия.
Напомним, в начале января в селе Извилинка Чугуевского района полосатый хищник загрыз двух собак.