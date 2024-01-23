Почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении

«Издание Zakon.kz в 00:11 уже опубликовал информацию о землетрясении. После этого, когда в соцсетях пошли комментарии, ложная информация, мы порядка 15−20 минут дозированно давали информацию, успокаивали людей, чтобы они не доверяли непонятным сообщениям, а только прислушивались и верили официальным источникам».