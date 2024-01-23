Почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении

По словам Атыгаева, при оперативной рассылке SMS-сообщений, как показала практика, эти данные поздно поступают до жителей нашего города.
Он уточнил, что это связано в большой плотностью населения.
«Операторы сотовых сетей не успевают обрабатывать информацию, соответственно, оперативная информация доходит поздно».
Также он уточнил, что ДЧС заранее получает от РГП «Казгидромет» прогнозы и за один день оповещает население о погоде.
«Издание Zakon.kz в 00:11 уже опубликовал информацию о землетрясении. После этого, когда в соцсетях пошли комментарии, ложная информация, мы порядка 15−20 минут дозированно давали информацию, успокаивали людей, чтобы они не доверяли непонятным сообщениям, а только прислушивались и верили официальным источникам».
Также на брифинге Атыгаев заявил, что включать сирены не было необходимости и смысла.