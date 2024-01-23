Автобус с людьми ушел под землю: Генпрокуратура выступила с заявлением

В Павлодарской области 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении. В автобусе находились четыре человека. В песке были найдены тела двух спасателей.