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Автобус с людьми ушел под землю: Генпрокуратура выступила с заявлением

В прокуратуре Павлодарской области 23 января 2024 года сделали заявление о ходе расследования по факту нарушений правил безопасности ведения горных работ, повлекших смерть людей на территории АО «Майкаинзолото», сообщает Zakon.kz.
Автобус с людьми ушел под землю: Генпрокуратура выступила с заявлением
Источник: пресс-служба МЧС РК

Отмечено, что следственным управлением ДП Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ) по факту происшествия, имевшего место 4 января 2024 года на территории АО «Майкаинзолото» в п. Майкаин Баянаульского района.

«Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с 4-мя работниками аварийно-спасательной службы, тела 2-их извлечены в тот же день. Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры».

Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Также сказано, что с места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.

«В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются. Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой».

Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Кроме того, в поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.

«В рамках расследования уголовного дела, допрошены более 40 работников предприятия, а так же руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения. По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала».

Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В заключении сказано, что расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры.

В Павлодарской области 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении. В автобусе находились четыре человека. В песке были найдены тела двух спасателей.

Спасатели до сих пор не могут найти автобус. 16 января при проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО «Майкаинзолото» продолжаются.

несчастный случай
Прокуратура