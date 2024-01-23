Автобус с людьми ушел под землю: Генпрокуратура выступила с заявлением

Отмечено, что следственным управлением ДП Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ) по факту происшествия, имевшего место 4 января 2024 года на территории АО «Майкаинзолото» в п. Майкаин Баянаульского района.
«Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с 4-мя работниками аварийно-спасательной службы, тела 2-их извлечены в тот же день. Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры».
Также сказано, что с места раскопок подняты на поверхность множественные фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.
«В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются. Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой».
Кроме того, в поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.
«В рамках расследования уголовного дела, допрошены более 40 работников предприятия, а так же руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения. По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала».
В заключении сказано, что расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры.
В Павлодарской области 4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении. В автобусе находились четыре человека. В песке были найдены тела двух спасателей.
Спасатели до сих пор не могут найти автобус. 16 января при проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО «Майкаинзолото» продолжаются.