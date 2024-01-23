Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.