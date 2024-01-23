Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

«Взрывы в Киеве», — написал украинский 24 канал в Telegram.
Впоследствии информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он призвал горожан не покидать укрытия.
Местные власти заявили о работе систем ПВО над столицей страны. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
Издание «Новости.Live» также сообщило о взрыве в Харькове.
При этом, как написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, в Харькове произошла целая серия взрывов.
Украинские СМИ также передавали о взрывах в Шостке в Сумской области и Павлограде в Днепропетровской области.
Ранее утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.