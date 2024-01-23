Полицейские задержали троих мужчин за поджог автомобиля в Пушкино

«В Московской области в дежурную часть УМВД России “Пушкинское” от местного жителя поступило сообщение о поджоге принадлежащего ему автомобиля, который он припарковал на неохраняемой стоянке возле одного из домов на ул. Просвещения в Пушкино. В дальнейшем огонь перекинулся и на рядом припаркованную машину, в результате чего оба транспортных средства полностью выгорели. Сумма причиненного владельцам ущерба составила около 3 млн руб.», — говорится в сообщении.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к умышленному уничтожению имущества причастны двое мужчин в возрасте 30 и 36 лет. Оба подозреваемых были задержаны по местам временного проживания в городских округах Королев и Щелково. Подельники признались в поджоге и рассказали, что их целью была одна машина, преступление совершили по указанию своего знакомого, а также из-за личной неприязни к собственнику автомобиля.
«Задержали в подмосковном городе Ивантеевке 45-летнего предполагаемого организатора преступления, когда тот ехал на автомобиле такси», — отметили в пресс-службе и добавили, что, по имеющейся информации, он является криминальным авторитетом.
В отношении всех троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). На время расследования дела фигуранты заключены под стражу.