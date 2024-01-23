Полицейские задержали троих мужчин за поджог автомобиля в Пушкино

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к умышленному уничтожению имущества причастны двое мужчин в возрасте 30 и 36 лет. Оба подозреваемых были задержаны по местам временного проживания в городских округах Королев и Щелково. Подельники признались в поджоге и рассказали, что их целью была одна машина, преступление совершили по указанию своего знакомого, а также из-за личной неприязни к собственнику автомобиля.