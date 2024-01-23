В Приморье осудили мужчину за оправдание терактов на Крымском мосту

По части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) приморца признали виновным. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Во время судебного заседания мужчина свою вину отрицать не стал.