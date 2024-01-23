В Приморье осудили мужчину за оправдание терактов на Крымском мосту

В Приморье к двум годам лишения свободы приговорили мужчину, который оправдывал теракты, а именно — взрывы на Крымском мосту. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Детали раскрыли в пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда. Как поделились в ведомстве, своим знакомым житель Владивостока заявил, что одобряет такие действия:
«Действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих деяний и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, публично оправдывал указанные террористические акты, заявив о положительной оценке взрывов на Крымском мосту».
По части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) приморца признали виновным. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, свое наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Во время судебного заседания мужчина свою вину отрицать не стал.
Напомним, что Крымский мост два раза подвергался атаке террористов: первая произошла осенью 2022 года, а вторая — летом 2023.